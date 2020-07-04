Huawei выпустит мониторы на любой кошелек, а также мини-ПК

В Сети проявились новые сведения о том, что компания Huawei готовит к выпуску целую серию мониторов для персональных компьютеров, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В китайской социальной сети опубликовали информацию о том, что Huawei изначально выпустит три модели, которые будут ориентированы на нижний, средний и премиальный ценовой сегменты. Сообщается, что все три модели будут выпущены одновременно. Согласно ранее опубликованной информации, мониторы Huawei были протестированы более года назад и, как ожидается, будут выпущены в ближайшие несколько месяцев.

Сообщается, что одна из моделей получит матрицу miniLED диагональю 32 дюйма. Конечно, дисплей также будет включен в собственную экосистему Huawei и будет имеет специальный режим совместной работы с мобильными телефонами Huawei.

Помимо мониторов, Huawei, возможно, также планирует выпустить настольные ПК. Настольный компьютер Huawei был замечен в базе данных популярного тестового приложения 3DMark в прошлом месяце. Модель оснащена процессором AMD Ryzen 5 PRO 4400G с 6 ядрами, 12 потоками и тактовой частотой от 3,7 до 4,3 ГГц. Процессор включает графическое ядро Vega 7 с тактовой частотой 1800 МГц. Отсутствие дискретной видеокарты привело к предположениям, что это может быть мини-ПК с небольшими габаритами.