Microsoft планирует купить Warner Bros. Interactive

Американская корпорация Microsoft намерена купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд, это делается ради решения проблемы с эксклюзивными играми на новый Xbox Series X, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подразделение Warner Interactive Entertainment занимается разработкой видеоигр, оно ответственно за игры про Бэтмена, игры по вселенным Властелина колец, Гарри Поттера, а также Mortal Kombat и Injustice.

Отмечается, что среди потенциальных покупателей подразделения назывались также Take-Two Interactive, Electronic Arts и Activision Blizzard.