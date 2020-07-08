В Windows исчезнет панель управления

Microsoft планирует избавиться от одного из старейших элементов Windows, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты заметили, что в актуальной версии ОС для разработчиков под названием Windows 10 Build 20161 возможности раздела "Панель управления" были ограничены. В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система начала открывать встроенное приложение "Настройки". Перенаправление связывают с обновлением интерфейса операционной системы и упразднением дублирующих элементов.

По данным издания, несмотря на однозначные намеки на устранение элемента, некоторые настройки в системе до сих пор доступны только через панель управления. Например, в приложении "Настройки" нет пункта "Дополнительные параметры питания". По поиску данной конфигурации Windows перенаправляет пользователя в классическую панель управления. Опрошенные изданием специалисты заявили, что панель управления не исчезнет из Windows как минимум до 2021 года.

Системное приложение "Настройки" появилось в 2012 году в Windows 8. Microsoft решила не упразднять раздел "Панель управления", оставив его для продвинутых пользователей ОС. Панель управления как самостоятельный элемент системы впервые стала доступна в 1987 году с выходом Windows 2.0.