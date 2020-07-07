Samsung представила дефайс, убивающий 99% бактерий

Компания Samsung анонсировала бактерицидный ультрафиолетовый стерилизатор, совмещенный с беспроводным зарядным устройством. Компактный прибор, утверждает производитель, убивает 99% бактерий и микробов на смартфонах, наушниках, "умных" часах, очках и других мелких предметах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Полная обработка всех поверхностей предмета, помещенного в дезинфектор, занимает около 10 минут. Во время обеззараживания электроника может подзаряжаться. Встроенный беспроводной зарядник мощностью 10 Вт совместим с устройствами Samsung и продуктами других компаний с поддержкой стандарта Qi.

Новинка способна уничтожить кишечную палочку, золотистый стафилококк, диплоидный грибок и другие бактерии. Эффективность УФ-стерилизатора, заявляют в Samsung, подтверждена независимыми институтами Intertek и SGS. Однако может ли он справиться с новой коронавирусной инфекцией, не уточняется.

Габариты футляра - 196 x 96 x 33 мм. В него поместится почти любой смартфон с диагональю экрана до 7 дюймов.

В Европе новинку можно купить примерно за 60 евро.

В условиях пандемии COVID-19 электронику с функцией обеззараживания начали выпускать многие компании. Портативный дезинфектор для смартфона EUE Phone в марте анонсировала Xiaomi, а LG в конце июня показала беспроводные наушники Tone Free, которые сами очищают себя от опасных болезнетворных микроорганизмов.