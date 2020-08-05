Facebook объявила о запуске аналога TikTok на базе Instagram

Американская корпорация Facebook в среду объявила о всемирном запуске на базе принадлежащей ей соцсети Instagram сервиса Instagram Reels - аналога китайского приложения TikTok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы представляем Instagram Reels - новый сервис для создания и просмотра коротких развлекательных видео в Instagram", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Чтобы снять 15-секундный ролик, достаточно открыть камеру в мобильном приложении Instagram и выбрать соответствующую функцию на панели внизу. Автор сможет использовать различные инструменты видеомонтажа и аудиодорожки из каталога треков. Есть возможность записать видео и с собственным звуком (впоследствии его можно будет сделать доступным для других пользователей).

Как и в TikTok, видеоролики в Instagram Reels могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети - для этого достаточно лишь соответствующим образом изменить настройки.