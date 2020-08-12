В Boeing 747 до сих пор используются дискеты

Пассажирские самолеты Boeing 747-400, впервые появившиеся на международных линиях в 1988 году, до сих пор используют для обновлений программного обеспечения 3,5-дюймовые дискеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После того как британская авиакомпания British Airways недавно решила отказаться от своего флота Boeing 747, специалисты IT-компании Pen Test Partners смогли попасть на списанный лайнер и изучить его системы. Специалисты изучили системы авионики, расположенные под пассажирским салоном, а в самой кабине пилотов обнаружили дисковод для 3,5- дюймовых дискет. С помощью этих дискет обслуживающий персонал должен обновлять навигационную базу данных.

"Эта база данных должна обновляться каждые 28 дней, так что вы видите, сколько рутинной работы выпадает на долю инженеров", - пояснил представитель фирмы Алекс Ломас.