Смартфон, спасающий жизни – Samsung Galaxy S10

Смартфон - незаменимая часть нашей жизни, с его помощью мы общаемся, отдыхаем, играем и устраиваем деловую жизнь, но, как оказалось, правильно выбранный смартфон может также и помочь вам в опасной ситуации. Именно такая непростая история произошла с австралийской парой, так Samsung Galaxy S10 в буквальном смысле спас им жизнь.

Случай, который произошел с молодыми людьми в июне этого года, они точно еще долго не смогут забыть. Джессика и Линдсей отдыхали на моторной лодке в 38 километрах от побережья Кэрнса (Австралия). Очень популярный среди туристов район известен Большим барьерным рифом. Здесь защищенный рифом подводный мир поражает изобилием различных организмов и невероятной красотой. Но пара недолго наслаждалась местной фауной, так как из-за запутавшегося в якорной верёвке мотора, лодку перевернуло волной.

Спасательные жилеты и радиомаяк остались в недосягаемости, единственное, что успела сделать пара, - ухватиться за якорный поплавок и остаться на плаву.

Проведя некоторое время в воде, они решили придумать выход из ситуации и, как оказалось, смартфон Джессики - Samsung Galaxy S10 - был абсолютно в рабочем состоянии. Девушка связалась со спасателями и передала скриншоты со своим местоположением на картах Google Maps. В итоге именно эта информация помогла аварийной службе обнаружить потерпевших кораблекрушение.

В общей сложности проведя более двух часов в воде, пара дождалась помощи только к ночи, но и тут Samsung Galaxy S10 оказал своему владельцу помощь крайне неожиданным образом. Фонарик на смартфоне - это функция, которой мы не часто пользуемся, помогла локализовать пострадавших в кромешной тьме. Таким образом, Samsung Galaxy S10 в прямом смысле слова "осветил путь" спасателям.