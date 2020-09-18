В iOS 14 нашли первую серьезную ошибку

В новой операционной системе iOS 14, вышедшей 16 сентября, была обнаружена первая крупная недоработка. Ошибка связана с одной из самых ожидаемых функций - возможностью полностью отказаться от Safari и "Почты", выбрав другие приложения в качестве браузера и почтового клиента по умолчанию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Например, iOS 14 позволяет сделать так, чтобы все ссылки открывались в Chrome или Edge, а написание новых писем начиналось в Outlook или Spark.

Однако, как оказалось, выставленные пользователями по умолчанию сторонние программы "слетают" после перезагрузки iPhone или iPad, возвращая Safari и "Почты" в качестве основных. В результате настройки после включения устройства приходится менять заново, пишет 9to5Mac.

Вместе с этим пользователи iOS 14 заметили, что если сменить почтовый клиент, но оставить главным Safari, ссылки в этом браузере (вида mailto:) будут по-прежнему открываться в собственной "Почте" Apple. Когда будет выпущено исправление, в компании не говорят.

Установить iOS 14 можно на все айфоны, начиная с iPhone 6s. Новая версия получила систему виджетов, библиотеку приложений, индикатор включенной камеры и микрофона, улучшенный интерфейс звонков и Siri, встроенный переводчик, режим "картинка в картинке" и массу других новых функций.

Apple объявила о релизе внезапно, что стало неприятным сюрпризом для сторонних разработчиков, ожидавших выхода iOS 14 вместе с новыми айфонами, то есть никак не раньше октября. Подготовить свои приложения и проверить их на совместимость с новой версией успели далеко не все.