Трамп прокомментировал сделку по TikTok

Президент США Дональд Трамп обратил внимание, что сделка по продаже американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart пока предварительная, власти по-прежнему могут отключить доступ к приложению.

"Это находится в разработке. Я дал предварительное согласие, - сказал он журналистам в понедельник. - Две великие компании Oracle и Walmart работают. Если нам удастся это сохранить, то мы сохраним. Если нет, то мы отключим [доступ к соцсети]". "Нам нужна полная безопасность. Этот единственный аспект очень важен", - отметил глава Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к Китаю", сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.

Как ранее сообщил торговый представитель США высокого ранга, американские власти начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой соцсети. Запрет на скачивание в Соединенных Штатах приложения TikTok и мессенджера WeChat должен был вступить в силу 20 сентября. Минторг США 19 сентября отложил на неделю вступление в силу запрета на скачивание TikTok.