Владельцев Redmi 8 порадовали выпуском MIUI 12

Redmi 8, как и большинство его предшественников, является одним из самых продаваемых смартфонов во всем мире. Бюджетный смартфон был выпущен с MIUI 10 на базе Android 9 Pie. Он был обновлён до MIUI 11 через несколько недель после его запуска, а в начале этого года он получил обновление 10 . Теперь, более чем через год после его выпуска, смартфон получил MIUI 12, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Xiaomi предоставляет два обновления MIUI и одно обновление Android для большинства своих смартфонов. Таким образом, Redmi 8 получила второе и последнее обновление MIUI, причём сразу порадовали пользователей глобальной версии смартфона.

В данный момент прошивка носит статус стабильной бета-версии. Если первые пользователи не столкнутся с какими-либо серьёзными проблемами, эта прошивка станет доступна всем остальным владельцам смартфонов. Сообщается, что бета-версия станет доступна в ряде стран мира, включая Россию, уже на этой неделе.

Обычно Xiaomi сначала выпускает любое обновление для китайский пользователей, однако в случае с Redmi 8 прошивка MIUI 12 изначально стала доступна для владельцев смартфона во всём мире.