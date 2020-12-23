Эксперты раскрыли цели хакеров, взламывающих сайты

Эксперты из компании Positive Technologies выяснили, зачем хакеры взламывают сайты. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы выявить самые популярные цели взлома, специалисты исследовании более 80 миллионов сообщений на десяти наиболее активных форумах в теневом сегменте интернета, на которых представлены услуги по взлому сайтов, покупке и продаже баз данных и доступов к веб-ресурсам.

Так, интерес к теме взломов сайта вырос с марта 2020 года. Это может быть связано с увеличением числа компаний, которые перешли в онлайн из-за пандемии коронавируса.

Как отмечают исследователи, в семи из десяти запросов, касающихся взлома сайтов, основной целью является получение доступа к веб-ресурсу. В таком случае хакеры могут не только похитить конфиденциальную информацию, но и продать доступ к веб-приложению так называемым скупщикам.

Базы данных пользователей или клиентов атакуемого ресурса интересует 21% взломщиков. В первую очередь такая информация нужна конкурентам и спамерам, собирающих списки адресов для целевой тематической рассылки, ориентированной на определенную аудиторию.

Для 4% злоумышленников основной целью является не взлом сайта, а размещение на нем вредоносных программ. При загрузке на устройство такие программы позволяют считывать вводимые на сайте данные банковской карты.

Около 3% заказчиков ищут хакера, чтобы после взлома удалить некоторые данные. Такая услуга может быть востребована среди тех, кто хочет удалить негативные отзывы о компании, размещенные на сторонних ресурсах. Предложения о продаже готовых программ и скриптов для взлома встречаются в 2% от общего числа проанализированных запросов.