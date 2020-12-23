Samsung удалила высмеивающие iPhone посты в соцсетях

Samsung начала удалять публикации в соцсетях, посвященные отсутствию бесплатного адаптера в комплекте новых iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В аккаунтах социальных сетей южнокорейской компании стали исчезать публикации, в которых Samsung иронизировала над отказом Apple от адаптера в коробке с iPhone. По словам журналистов, это может быть связано с тем, что корпорация намерена отказаться от бесплатных аксессуаров в комплекте своих смартфонов.

Авторы напомнили, что после выхода iPhone 12 в социальных сетях корейской компании появились публикации, в которых Samsung косвенно высмеивала конкурента. "Наш Galaxy может дать вам все необходимое, начиная от базового зарядного устройства и заканчивая лучшей камерой, производительностью и памятью", - говорилось в одном из постов на Facebook, текст которой приводят журналисты. "Мы думали, что Samsung сосредоточится на упущении Apple и представит смартфон с экраном частотой 120 герц и зарядником в комплекте. Мы были наивны", - отметили авторы издания.

После выхода нового поколения iPhone Apple объявила, что отныне не будет комплектовать свои смартфоны бесплатным зарядным устройством и наушниками. В компании объяснили этот шаг заботой об экологии.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung не будет класть в коробку с новыми флагманскими смартфонами адаптер для зарядки и проводные наушники. Выход первых устройств бренда без аксессуаров - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra - намечен на начало 2021 года.