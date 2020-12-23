Япомога-бокс - экоинновация, помогающая накормить бездомных животных

Япомога-бокс - это устройство для приема пластиковых отходов, который может накормить бездомных животных. Япомога-бокс широко обсуждается не только в Украине (откуда родом автор проекта), но и во всем мире (в основном в Евразии, Южной Америке, Австралии) в роли экологической инновации.

Как передает Day.Az, директор проекта "Япомога-бокс" Руфат Раимов отмечает, что бокс расписан мультяшными персонажами, поэтому своей внешностью больше привлекает детей раннего возраста. В боксе установлены миски для животных и есть отверстие для отходов. Человек выбрасывает в него пластиковую бутылку, и в миску автоматически насыпается 50 грамм корма для бездомных собак и кошек.

Девайс также получил высокую оценку родителей. По словам родителей, устройство с раннего возраста учит маленьких детей быть социально ответственными, беречь окружающую среду, и заявили, что такое инновация делает их счастливыми. За месяц только один Япомога-бокс очистил улицы Киева от 647 килограммов пластикового мусора, в том числе обеспечил 324 килограмм корма бездомным животным.