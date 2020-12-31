Samsung открыла предзаказ Galaxy S21

Samsung открыла предзаказ на покупку нового флагмана бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на материалы компании.

Журналисты обнаружили на американском сайте Samsung страницу, на которой можно встать в виртуальную очередь на получение нового флагмана. Компания не раскрывает название устройства, лишь уточняя, что это будет смартфон Galaxy. Если оставить заявку на приобретение гаджета, Samsung предложит купон на 50 долларов, который можно будет потратить на аксессуары. Также при оформлении заявки через мобильное приложение пользователь получает скидку в размере 10 долларов. Факт нахождения в очереди дает право на приоритетный выкуп девайса.

На странице неизвестного товара указано, что пользователь может сдать свое старое устройство и получить по trade-in скидку в размере до 700 долларов. Дата, когда можно будет приобрести новый смартфон, не сообщается. По мнению журналистов, загадочным аппаратом является Samsung Galaxy S21.

Авторы полагают, что Samsung может показать новое устройство на мероприятии Unpacked или в рамках конференции CES. В любом случае флагманы Galaxy S21 должны быть представлены раньше, чем представители актуальной серии Galaxy S20.

В ноябре известный сетевой инсайдер Макс Вейнбах (Max Weinbach) раскрыл информацию о новых смартфонах Samsung. По информации Вейнбаха, в начале 2021 года компания представит три устройства - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.