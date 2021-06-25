Опасный китайский вирус атаковал компьютеры россиян

Специалисты в области кибербезопасности заявили, что в 2021 году количество зараженных опасным китайским ботнетом DirtyMoe компьютеров увеличилось в десять раз. По данным специалистов, больше половины атак вируса приходилось на устройства россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Avast, разработчика программ в области информационной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты отметили, что за первое полугодие активность DirtyMoe выросла примерно с 10 до 100 тысяч зараженных компьютеров. При этом на устройства из России приходится примерно 65 тысяч кибератак.

Сотрудники Avast считают, что рост числа зараженных компьютеров связан с появлением у ботнета возможности сканирования сети в автоматическом режиме. Кроме того, вредонос научился выполнять атаки методом перебора паролей на удаленных компьютерах с Windows.

"Мы не думаем, что хакеры нацелены только на российские системы: авторы вредоносных программ сканируют весь интернет и пытаются использовать все уязвимые места", - заявил исследователь угроз Avast Мартин Хлумецки. Он уверен, что большое количество зараженных компьютеров обусловлено устаревшим оборудованием, которое работает на неактуальных версиях Windows без официальной поддержки от Microsoft.

По словам экспертов, ботнеты опасны тем, что они автоматически устанавливают на компьютеры жертв программное обеспечение, которое позволяет злоумышленникам использовать ресурсы компьютера для майнинга криптовалюты или для проведения DDoS-атак.