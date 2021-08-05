SpaceX собрала сверхтяжелую ракету с 29 двигателями

SpaceX собрала новую сверхтяжелую одноступенчатую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor, сообщает ArsTechnica.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в публикации говорится, что данное изделие получило обозначение Booster 4.

"Это массивная ракета высотой примерно 70 метров и диаметром 9 метров. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов НАСА на Луну", - пишет издание.

Сборка велась на космодроме SpaceX в местности Бока-Чика (Техас). В настоящее время Booster 4 готовится к полету.

ArsTechnica напоминает, что в перспективе Super Heavy может получить 33 двигателя Raptor.

Согласно изданию, Booster 4 может получить вторую ступень - Ship 20, выступающую прототипом космического корабля Starship. Сборка Ship 20, как пишет ArsTechnica, почти завершена.

В июле SpaceX сообщила, что построила сотый двигатель Raptor.