Стала известна дата выхода нового Mac mini

В ближайшие месяцы Apple выпустит Mac mini с новым процессором M1X, заявил известный своими точными прогнозами касательно техники Apple журналист Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство получит редизайн и большее количество разъемов. Так, компьютер может получить до четырех портов USB 4/Thunderbolt 3, двух USB Type-A, Ethernet и HDMI.

Стоит отметить, что Mac mini стал одним из первых продуктов Apple, получивших в 2020 году чип M1. По словам Гурмана, это устройство пригодно для выполнения базовых задач, в то время как будущая модель будет использоваться для более ресурсоемких процессов, например, для разработки программного обеспечения или монтирования видео.