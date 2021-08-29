TikTok запретил видео со смертельно опасным челленджем

Врачи признали опасным популярный в TikTok челлендж под названием Milk Crate Challenge, и администрация сервиса запретила размещение соответствующих видео. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на News18.com.

На фоне заявления медицинских специалистов о том, что Milk Crate Challenge может привести к вывихам, разрывам связок, переломам и травмам спинного мозга, администрация TikTok приняла решение удалить контент, пропагандирующий опасное занятие.

"Мы призываем всех проявлять осторожность в своем поведении как в сети, так и вне ее", - заявили представители TikTok.