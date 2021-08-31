Alibaba уволила 10 сотрудников за утечку обвинений в изнасиловании

Alibaba уволила 10 сотрудников, которые, по мнению компании, допустили утечку записи с корпоративного форума, узнал Bloomberg. В ней сотрудница группы обвинила начальника в изнасиловании, а потом саму компанию - в бездействии, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

Alibaba Group уволила 10 сотрудников за то, что они предали огласке обвинения одной из работниц компании в адрес бывшего менеджера в изнасиловании, сообщили источники Bloomberg. По их информации, об этом Alibaba заявила на прошлой неделе непублично, внутри компании.

Уволенные распространили запись одной из своих коллег, размещенную на внутреннем форуме Alibaba, утверждает Bloomberg. Они делились в интернете скриншотами записи на форуме, предварительно удалив метки, которые содержали их ID, рассказали собеседники агентства. Еще трем сотрудникам Alibaba сделали выговор за неуместные комментарии на публичных форумах, добавили источники.

Менеджер, которого обвинили в изнасиловании, был уволен, писал ранее Bloomberg. Кроме него в отставку ушел Ли Юнхэ, которого в июле назначили руководителем нового подразделения Alibaba для управления значительной частью бизнеса компании, не связанного с торговлей. Вместе с Юнхэ ушел руководитель отдела кадров подразделения, сообщал Bloomberg. Гендиректор Дэниэл Чжан в обращении к сотрудникам компании написал, что это происшествие - "унижение" для всех в Alibaba, добавляло агентство.

Пострадавшая сотрудница написала на корпоративном форуме, что менеджер и клиент изнасиловали ее, а руководство и отдел кадров не восприняли ситуацию всерьез и ничего не сделали в течение пяти дней после того, как она сообщила им о произошедшем, сообщал Reuters. По его информации, Чжан писал в обращении к сотрудникам, что менеджер признал, что участвовал в "интимных действиях", когда девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Чжан добавил, что делом занимается полиция. Женщина написала на форуме, что ее менеджер по фамилии Ван принуждал ее чрезмерно пить алкоголь во время делового ужина. На следующий день она проснулась обнаженной в кровати своего номера и смутно помнит, как Ван ночью целовал и касался ее, описывал CNBC.

В конце первой рабочей недели после заявлений об изнасиловании, не дождавшись действий руководства, пострадавшая сотрудница пришла в столовую, раздавала листовки и в мегафон говорила, что "топ-менеджер Alibaba изнасиловал свою подчиненную, но компания ничего не сделала", описывал Bloomberg.