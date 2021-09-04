Ubisoft предупредила об особенностях ПК-версии Far Cry 6

Компания Ubisoft объявила системные требования для нового шутера Far Cry 6. Как сообщает Wccftech, разработчик предупредил, что у ПК-версии есть особенности, из-за которых далеко не все смогут запустить проект на максимальных настройках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для игры на минимальных настройках при разрешении 1080p и с 30 кадрами в секунду потребуется процессор 3,1 ГГц уровня AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460, видеокарта уровня AMD Radeon RX 460 или Nvidia GeForce GTX 960.

Также потребуется 8 ГБ оперативной памяти и 60 ГБ места для файлов. Установка возможна на HDD, но предпочтительнее SSD-накопитель.

Рекомендованные требования для запуска Far Cry 6 с разрешением 1440p и 60 кадрами в секунду - AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-9700 (3,6-3,8 ГГц), видеокарта AMD Radeon RX 5700XT или Nvidia GeForce RTX 2070 Super.

При этом для комфортной игры понадобится 16 ГБ оперативной памяти. К 60 ГБ при желании можно добавить еще 37 гигабайт для установки текстур более высокого качества.

Для прохождения на разрешении 4К просят процессор AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-10700K и видеокарту уровня AMD Radeon RX 6800 или Nvidia GeForce RTX 3080.

В конце августа в сети раньше премьеры слили первый геймплей Far Cry 6 за Дани Рохас, главную героиню игры. В ролике были показаны 12 минут из нового проекта Ubisoft. Вскоре после публикации ролик и его копии начали удалять с YouTube по требованию компании.

Релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября. Шутер выпустят на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и ПК.