Twitter пригрозили еще одним многомиллионным штрафом

Американской компании Twitter пригрозили штрафом на 16 миллионов рублей, если она не удалит запрещенный контент со своей платформы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стало известно, что заседание по вопросу назначения многомиллионного штрафа пройдет 14 сентября в Мировом судебном участке Таганского района.

"В суд поступило два протокола в отношении Twitter, составленные по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации")", - сообщили в суде.

Отмечается, что максимальная санкция за единичное правонарушение - штраф до восьми миллионов рублей.