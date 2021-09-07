WhatsApp обвинили в чтении переписок всех пользователей

Утверждения WhatsApp о том, что мессенджер применяет сквозное шифрование и никто из сотрудников компании не может читать сообщения пользователей, являются ложью. К таким выводам пришли журналисты независимого онлайн-издания ProPublica. В своем расследовании они рассказали о сотнях модераторов, которые ежедневно читают миллионы сообщений и передают их спецслужбам и другим правительственным органам США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналистам удалось выяснить, что как минимум 1000 человек, нанятых по контрактам временных сотрудников, имеют доступ к частным перепискам в WhatsApp. Их офисы базируются в Остине (Техас, США), Дублине и Сингапуре. Формально они выполняют роль модераторов контента: они получают доступ к сообщениям, на которые жаловался кто-либо из пользователей. Однако на самом деле специалисты могут читать не только потенциально оскорбительное сообщение, но и четыре предыдущих.

В ProPublica отмечают, что существование этих сотрудников доказывает, что WhatsApp не может использовать сквозное шифрование: технологию, при которой сообщение шифруется при отправке и декодируется уже только на смартфоне получателя. Кроме того, журналисты считают, что этот факт противоречит публичным заявлениям Марка Цукерберга, главы компании Facebook, которой и принадлежит WhatsApp. В ProPublica напомнили о выступлении Цукерберга, в котором он заявил, что "WhatsApp настолько безопасен, что никто, даже сама компания, не может прочитать ни слова из переписок".