Вот, когда можно будет заказать новый iPhone 13

Предзаказ на смартфоны Apple можно будет оформить 17 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, информация об этом была раскрыта в ходе презентации, запись которой доступна на сайте Apple.

Традиционно компания открывает старт сбора предзаказов на свои смартфоны на той же неделе, на которой анонсирует новинки. Оформить предзаказ на телефоны серии iPhone 13 можно будет с 17 сентября. Заявку и предоплату можно оставить в соответствующем разделе на сайте корпорации.

Продажи новых смартфонов начнутся через неделю после старта предзаказов - 24 сентября. Сообщается, что iPhone 13 выйдет в широкую продажу одновременно по всему миру.

Стоимость аппаратов обновленной линейки iPhone начинается с 699 долларов.

В 2020 году из-за пандемийного кризиса Apple пришлось отложить презентацию смартфонов на несколько недель. В результате флагманские устройства бренда появились в продаже в октябре-ноябре.