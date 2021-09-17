Изобретен первый смартфон с боковой камерой

Компания Oppo запатентовала первый смартфон со встроенной в боковую панель камерой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Сведения о патенте обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно представленной схеме, в торце телефона проделывается перфорация под камеру, благодаря которой устройство сможет снимать находящиеся сбоку объекты.

В описании патента говорится, что данное изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов. Так, при движении объекта в сторону телефон не придется поворачивать, так как объект попадет в поле зрения боковой камеры. Также подобная конструкция позволит делать объемные снимки.

По словам инженеров компании Oppo, подобное решение является недорогим и не требует установки дополнительного объектива. В боковой части гаджета будет располагаться система зеркал, при этом изображение будет сниматься на основную камеру.

"Как только камера обнаружит, что объект движется вправо за пределы кадра, зеркало повернется, и будет активирована боковая камера, чтобы продолжить съемку события в полном фокусе", - отмечается в описании патента. Намерена ли Oppo применить данное изобретение в реальных смартфонах, не сообщается.