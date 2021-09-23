ЕС обяжет производителей смартфонов перейти на универсальный разъем

Евросоюз обяжет производителей гаджетов перейти на единую зарядку. Еврокомиссия уже разработала законопроект, согласно которому все смартфоны, планшеты и наушники должны иметь одинаковые разъемы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Брюсселе подчеркнули, что такое изменение будет удобно потребителю, поскольку все устройства можно будет зарядить от одного кабеля, а также положительно скажется на экологии. Многие производители уже давно подхватили эту тенденцию. А вот в Apple заявили, что переход приведет к большему количеству отходов.

Впрочем, в ЕС считают, что яблочный гигант, который занимает более 20% европейского рынка, прикрывается экостандартами, чтобы не потерять прибыль, ведь на своих комплектующих корпорация хорошо зарабатывает, а оригинальный кабель Lightning обходится сильно дороже, чем провод Type-C.