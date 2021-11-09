Netflix запустит детский аналог TikTok
Стриминговая платформа Netflix занимается разработкой приложения, рассчитанного на детей и напоминающего клипы из сервиса TikTok. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Идет создание программы под названием Kids Clips, благодаря которой у юных пользователей появится возможность смотреть короткие видеоролики.
Функция позволит просматривать непродолжительные видео из специальной детской библиотеки Netflix. Предполагается, что каталог видео будет обновляться ежедневно.
Главная задача новой опции в том, чтобы привлечь внимание молодых пользователей, чаще всего выбирающих и проводящих время в TikTok или YouTube.
В основу новой функции заложена появившаяся ранее в этом году в приложении Netflix опция Fast Laughs. С ней возможно смотреть короткие фрагменты из фильмов, телесериалов и выступлений комиков.
Ожидается, что дети смогут включить не более 20 клипов за раз. Дата релиза новой функции Netflix, направленной на расширение аудитории, не называется.
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