Netflix запустит детский аналог TikTok

Стриминговая платформа Netflix занимается разработкой приложения, рассчитанного на детей и напоминающего клипы из сервиса TikTok. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Идет создание программы под названием Kids Clips, благодаря которой у юных пользователей появится возможность смотреть короткие видеоролики.

Функция позволит просматривать непродолжительные видео из специальной детской библиотеки Netflix. Предполагается, что каталог видео будет обновляться ежедневно.

Главная задача новой опции в том, чтобы привлечь внимание молодых пользователей, чаще всего выбирающих и проводящих время в TikTok или YouTube.

В основу новой функции заложена появившаяся ранее в этом году в приложении Netflix опция Fast Laughs. С ней возможно смотреть короткие фрагменты из фильмов, телесериалов и выступлений комиков.

Ожидается, что дети смогут включить не более 20 клипов за раз. Дата релиза новой функции Netflix, направленной на расширение аудитории, не называется.