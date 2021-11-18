Instagram закроет собственный мессенджер

Сервис Instagram, принадлежащий компании Марка Цукерберга Meta, подтвердил изданию TechCrunch скорое закрытие проекта Threads. Это отдельное приложение для переписки между пользователями социальной сети - аналог Facebook Messenger, только для пользователей Instagram, которые по какой-либо причине хотели переписываться вне основного приложения, где также есть функция Direct Messages, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Threads были необычные функции - например, возможность автоматической установки статуса в зависимости от того, чем пользователь и его смартфон заняты в данный момент.

В Instagram сообщили, что с 23 ноября пользователи Threads начнут получать уведомления о скором прекращении работы сервиса, а полностью отключат его к концу года.