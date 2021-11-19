Стало известно, когда Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль
Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль, его появление запланировано на 2025 год. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в начале года инженеры компании ставили предположительные сроки разработки транспортного средства через пять-семь лет.
Источник рассказал, что компания поставила себе амбициозную задачу завершить испытание беспилотной системы автомобиля за такой короткий срок. В случае, если цель не будет достигнута, выпуск продукта могут либо перенести, либо его продажа начнется с более простой технологией. Автономный автомобиль планируют создать без руля и педалей, а его интерьер хотят спроектировать так, чтобы машиной можно было управлять без помощи рук.
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