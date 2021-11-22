Apple отзовет iPhone 12 по всему миру
Apple запустила программу отзыва дефектных iPhone 12. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты обратили внимание, что американская компания начала принимать к возврату смартфоны, имеющие неполадки со звуком. В первую очередь на проблемы жаловались потребители из ОАЭ. Согласно заявлению Apple, проблема наблюдается на "очень небольшом проценте iPhone 12 и 12 Pro".
Как заметили авторы, страницы с соответствующем уведомлением появились на сайте поддержки Apple во многих регионах - в том числе в России. Это может говорить о том, что программа отзыва смартфонов была запущена по всему миру.
В документах компании уточняется, что проблемы со звуком могут возникать из-за отказа компонента в модуле приемника. Данный дефект встречается у некоторых аппаратов серии iPhone 12, выпущенных в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. "Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе", - отметили представители компании.
В конце сентября Apple признала неполадки смартфонов серии iPhone 13. В частности, владельцы аппаратов жаловались на проблемы резервного копирования и стримингового сервиса Apple Music.
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