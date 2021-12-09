Китайские ученые создали новое оружие с помощью искусственного интеллекта

Китайские ученые из Военно-морского инженерного университета в Ухане заявили, что создали пушку Гаусса размером с пистолет. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оружие было спроектировано с помощью искусственного интеллекта и нейросетей. Оно позволяет разгонять снаряды с помощью мощного импульса тока.

Пистолет имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Питание идет от встроенного аккумулятора. При этом кинетическая энергия пули достигает почти 150 джоулей, что вдвое превышает энергию, необходимую для смертельного выстрела.

Издание также отмечает, что китайские военные уже используют искусственный интеллект для разработки крупномасштабного электромагнитного оружия. В частности, проводятся работы по созданию электромагнитных пушек для кораблей.