Две долгожданные функции в WhatsApp

В версии мессенджера WhatsApp для iOS добавили две долгожданные функции, связанные с системой уведомлений. Как сообщает 9to5Mac, изменения появились в финальной сборке, доступной всем пользователям, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в версии 22.2.75 уведомления мессенджера теперь поддерживают режим "Фокусирование" с iOS 15. Например, владельцы iPhone в режиме "Не беспокоить" будут получать уведомления только от пользователей WhatsApp, которых внесли в список разрешенных.

Также теперь при получении уведомления от WhatsApp включено отображение фотографии профиля пользователя. Подобная функция уже присутствует в мессенджере Telegram. Это является одним из нововведений iOS 15.

В версии 22.2.75 добавили и возможность приостанавливать и возобновлять запись голосовых сообщений. Эта функция тестировалась с октября 2021 года в режиме бета-версии, а теперь доступна для всех пользователей мессенджера.