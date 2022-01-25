Азербайджанские телеканалы переходят на вещание в HD-формате

"Азербайджанские телеканалы, осуществляющие вещание через спутник "Azerspace-1", с 28 января перейдут на вещание в HD-формате (High Definition - высокоточный).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что это делается по согласованию с "Azərkosmos", Национальным советом по телевидению и радио, ПО "Телерадиовещание и спутниковая связь" и Государственным управлением радиочастот для повышения качества вещания местных телеканалов.

В HD-формате местные телеканалы будут транслироваться через спутник "Azerspace-1" на частоте 11175/H/30000.