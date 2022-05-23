WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в октябре перестанет работать на ряде смартфонов iPhone.

Такая информация появилась на сайте WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным разработчиков, уже с 24 октября приложение не будет работать на iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и 11. Сейчас на сайте WhatsApp уже указана iOS 12 в качестве минимально требуемых характеристик.

Как пишут "Известия", с конца октября мессенджером не смогут пользоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C. Эти модели были выпущены в сентябре 2012 года. С производства их сняли осенью 2013 года и в сентябре 2015 года соответственно. А установить на указанные смартфоны оперативную систему iOS 12 нельзя.

Также разработчики указали, что принятое решение связано со стремлением поддержать развитие новых функций приложения.