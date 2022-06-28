НАСА запустило к Луне аппарат Capstone

Аппарат НАСА CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) стартовал 28 июня с космодрома Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Изначально запуск ракеты должен был произойти в понедельник, 27 июня, однако его решили отложить для более тщательной проверки систем. Об этом стало известно из прямого эфира на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запуск CAPSTONE происходит в рамках миссии Artemis, которая нацелена на высадку астронавтов на Луну. Программа состоит из трех этапов: отправка в космическое пространство ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion; облет вокруг Луны в 2023 году с экипажем на борту; доставка космонавтов к 2025 году на естественный спутник Земли, а затем их последующая отправка на Марс в середине 2030-х годов.

Задачи CAPSTONE состоят в расчете орбиты для будущей станции Gateway. Аппарат весит примерно 25 килограмм и должен достигнуть целевой точки в течение трех месяцев, а затем летать вокруг орбиты Луны (полный оборот устройство будет производить за семь дней) около полугода.

Изначальный старт CAPSTONE был запланирован в период с 31 мая по 22 июня. Но сотрудники НАСА приняли решение о переносе запуска: сначала на 27 июня, а затем и на 28 июня из-за "окончательной проверки систем".