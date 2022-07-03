Искусственный интеллект научился предсказывать преступления на неделю вперед

Ученые из Чикаго разработали алгоритм, который с точностью до 90% предсказывает, где через неделю произойдет нападение или кража. Радиус - 300 м. Пока это самая совершенная из подобных разработок, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Модель научилась прогнозировать преступления, выявив на основе открытых данных закономерности во времени и местах их совершения. Алгоритм протестировали в Чикаго, Атланте, Остине, Лос-Анджелесе и других крупных городах США.

"Мы создали цифрового двойника городской среды. Если предоставить ему данные о том, что произошло в прошлом, он расскажет, что случится в будущем. Можно использовать алгоритм как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одной части города или усилится правоприменение в другом районе. Используя все эти переменные, можно увидеть, как системы развиваются в ответ", - объяснил соавтор разработки Ишану Чаттопадхьяй.

При этом ученые не рекомендуют использовать алгоритм напрямую - усиливать патрулирование в местах будущих преступлений. Из-за этого изменятся условия моделирования, и предсказания станут не такими точными.