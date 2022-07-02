В WhatsApp появится функция невидимки

В будущем обновлении WhatsApp появится возможность скрывать онлайн-статус от пользователей, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент пользователи могут скрыть информацию о времени последней активности сети, однако скрывать свое присутствие нельзя. Теперь вдобавок к имеющимся возможностям появится функция невидимки.

Согласно WABetaInfo, пользователи смогут показывать свое присутствие в сети всем пользователям мессенджера или установить те же настройки, что и для функции отображения последнего времени посещения. Таким образом, увидеть статус "В сети" смогут все пользователи мессенджера или только контакты. Также можно будет скрыть свое присутствие от всех пользователей WhatsApp либо от конкретных контактов.

Сообщается, что уже в ближайшее время WhatsApp планирует внедрить эту функцию в бета-версии мессенджера для Android, iOS и ПК.