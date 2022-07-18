Объявлена дата выхода экранизации The Last of Us

Объявлена дата выхода экранизации видеоигры The Last of Us ("Последние из нас" или "Одни из нас"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс заявил, что сериал выйдет в начале 2023 года. Других подробностей о грядущем проекте он не привел.

The Last Of Us - серия видеоигр для платформы PlayStation. Агрегатор оценок Metacritic назвал The Last of Us Part II лучшей игрой 2020 года. Эксклюзив для PlayStation 4 победил с огромным отрывом, набрав более 10 тысяч очков.