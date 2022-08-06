Китай запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат

Китайское национальное космическое управление в пятницу, 5 августа, запустило в космос экспериментальный многоразовый космический аппарат, сообщает "Центральное телевидение Китая" (CGTN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу запустили ракету-носитель CZ-2 °F ("Чанчжэн-2-эф"). Предполагается, что после выполнения определенных задач на орбите, ракета вернется на Землю, совершив посадку в заданном районе на территории Китая.

В сообщении "Центрального телевидения Китая" не приводится других подробностей.