Китайский смартфон в первую секунду продаж принес производителю $15 млн

Компания OnePlus открыла продажи нового флагмана OnePlus Ace Pro, сообщает портал My Drivers. Как утверждает производитель, в первую же секунду продажи смартфона превысили $15 млн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

OnePlus Ace Pro предлагается в трех различных версиях - с 12/256 ГБ памяти ($520), с 16/256 ГБ ($560) и с 16/512 ГБ ($635). Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080х2412 пикселей и частотой обновления экрана до 120 Гц.

Внутри OnePlus Ace Pro установлена однокристальная система Snapdragon 8 Plus Gen 1. Встроенный аккумулятор вмещает в себя 4800 мАч с поддержкой зарядки 150 Вт. Производитель обещает полную зарядку до 100% за 19 минут. Сообщается, что новый флагман также способен в течение длительного времени поддерживать в фоновом режиме до 58 часто используемых приложений.

Блок камер представлен 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766, а также широкоугольной и макрокамерой. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.