Компании КНР впервые раскрыли алгоритмы по работе с данными пользователей

Крупнейшие компании Китая, в том числе Alibaba,Tencent, Bytedance и Meituan предоставили властям алгоритмы, использующиеся при обработке данных пользователей. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Некоторые ведущие китайские компании интернет-сектора передали властям КНР порядка 30 алгоритмов, которые они используют для сбора данных о пользователях, подбора персональных рекомендаций и предоставления контента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие онлайн-сервисы засекречивают алгоритмы, которые определяют какие видео, фотографии и сообщения видят пользователи. При этом такие механизмы являются определяющими для привлечения внимания пользователей и стимулирования продаж.

В марте в Китае утвердили правила предоставления интернет-ресурсами информации о механизмах работы с персональными данными.