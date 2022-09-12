Японские ученые создали таракана-киборга с дистанционным управлением

Ученые внедрили в таракана электроды для дистанционного управления. Статья об этом опубликована в npj Flexible Electronics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Киборги - это гибриды животного (человека) и машины. Это понятие появилось задолго до того, как это стало технически возможным, и популяризировалось благодаря фантастическим произведениям. Тем не менее, сейчас ученые пробуют создавать такие организмы и достигли определенных успехов.

Юдзиро Какей из Центра передовых наук о материи (Япония) и его коллеги превратили в киборга мадагаскарского таракана. Путем установки специального рюкзачка ученые прикрепили к грудной клетке насекомого беспроводной модуль управления ногами и литий-полимерную батарею. Кроме того, исследователи закрепили сверхтонкий модуль органических солнечных элементов толщиной 0,004 мм. Такие крошечные размеры системы нужны для того, чтобы таракан мог передвигаться без проблем. Особенно важно было использовать в конструкции сочетание жестких и мягких элементов, поскольку грудь таракана деформируется при передвижении.

В ходе испытаний батарею зарядили имитатором солнечного света, и затем проверили работоспособность системы. В результате в ответ на команды ученых таракан при движении поворачивал в нужном направлении за счет электростимуляции придатков брюшка. Авторы работы предполагают, что такой таракан-киборг может пригодиться для обследования труднодоступных зон. В ходе дальнейшей работы ученые надеются создать аналогичную систему для летающих насекомых.