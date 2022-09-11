Искусственный интеллект впервые полностью создаст полнометражный фильм

Экспериментатор из Германии Фабиан Штельцер рассказал, что создал первый полнометражный фильм только при использовании искусственного интеллекта. Его слова цитирует РБК, передает Day.Az.

"Это все искусственный интеллект, за исключением одного голоса, который мой", - поделился Штельцер. По словам создателя картины, он распределил задачи между набором нейросетей: одна отвечает за картинку, вторая за спецэффекты и третья за голосовое сопровождение. Фильм будет называться "Соль".

Особенность проекта заключается в том, что у него нет четкого сценария. Имеется лишь примерная сюжетная линия и общая стилистика, по которым искусственному интеллекту предлагается создать ленту. Штельцер намерен доказать, что при помощи нейросетей можно создать полноценный фильм.

В центре сюжета "Соли" - космонавты, которые попадают в приключения на планете со странным веществом.