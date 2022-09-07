США провели пуск МБР Minuteman III

Утром в среду, 7 сентября, в Соединенных Штатах провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III.

Об этом сообщила база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом", - говорится в сообщении Космических сил США, размещенном в Twitter.

Ракета шахтного базирования Minuteman III, которая состоит на вооружении с 1970 года, остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США.