В смартфонах на Android обнаружена новая функция

В новой версии мобильной операционной системы Android 13 нашли функцию под названием Clear Calling. Как сообщает The Verge, таким образом Google намерена улучшить шумоподавление при звонках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что впервые функцию обнаружили в Android 13 QPR1 Beta, первой бета-версии ежеквартального выпуска ОС. В описании говорится, что Clear Calling "уменьшает фоновые шумы во время вызовов".

Функцию необходимо вручную активировать в настройках смартфона. Clear Calling работает в большинстве мобильных сетей, но недоступен для звонков по Wi-Fi. В Google заверили, что содержание звонка не отправляется для анализа на сервера компании.