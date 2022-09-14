Владельцы Android-смартфонов оценили новую «фишку» iPhone 14

Больше половины пользователей Android-смартфонов высказались за то, что гаджетам не стоит перенимать новый вырез на дисплее в стиле iPhone 14, который назвали Dynamic Island. Об этом сообщает портал Android Authority, который провел опрос среди пользователей мобильной ОС от Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 53,72% респондентов посчитали "островок" ненужным для мобильных устройств на Android. По их мнению, смартфоны от других производителей имеют гораздо меньшие вырезы, чем у Apple. В связи с этим нет необходимости скрывать два выреза в виде одного с помощью программной функции, констатировали опрошенные.

Некоторые читатели также отметили, что расположение Dynamic Island станет проблемой для смартфонов с большими дисплеями. Владельцам гаджетов придется каждый раз тянуться к верхней части, чтобы активировать "островок" и его функционал.

Однако 46,28% опрошенных все-таки высказались за то, чтобы в Android появилась "фишка", похожая на Dynamic Island.