Apple повысит цены в App Store в ряд стран мира на 20-30%

Apple объявила о повышении цен в магазине приложений App Store в некоторых странах мира. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменения в ценовой политике затронут все страны, официальной валютой которых является евро, а также Швецию, Южную Корею, Чили, Египет, Малайзию, Пакистан, Вьетнам и Японию. Apple не назвала причину повышения, но оно, вероятно, связано с падением курса местных валют по отношению к доллару. Сообщается, что во всех европейских странах, использующих евро, за исключением Черногории, базовая стоимость приложения в App Store будет увеличена с €0,99 до €1,19 (рост около 20%). В Японии же максимальная прибавка к стоимости составит 30%.

Новые цены вступят в силу с 5 октября 2022 года. Как отмечает The Verge, Apple периодически корректирует свои ценовые уровни в App Store по всему миру, в том числе и в меньшую сторону.