https://news.day.az/hitech/1497064.html Азербайджан разрабатывает местные решения в сфере кибербезопасноти
Азербайджан разрабатывает местные решения в сфере кибербезопасноти
Государственные структуры Азербайджана ведут активные мероприятия по обеспечению защиты населения от кибератак.
Об этом сказал представитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Азер Ахадов в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, для обеспечения кибербезопасности в Азербайджане применяются самые передовые технологии.
"Наши компании сотрудничают с иностранными компаниями в разработке местных решений", - сказал Ахадов.
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