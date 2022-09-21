Азербайджан разрабатывает местные решения в сфере кибербезопасноти

Государственные структуры Азербайджана ведут активные мероприятия по обеспечению защиты населения от кибератак.

Об этом сказал представитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Азер Ахадов в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для обеспечения кибербезопасности в Азербайджане применяются самые передовые технологии.

"Наши компании сотрудничают с иностранными компаниями в разработке местных решений", - сказал Ахадов.