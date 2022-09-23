В Google Play появилась программа, копирующая функцию iPhone 14 Pro

В магазине приложений для Android появилась бета-версия приложения dynamicSpot, которое добавляет в смартфон функции нового выреза Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бесплатная программа позволяет отслеживать уровень заряда батареи, уведомления из приложений, а также управлять аудиоплеером. Отмечается, что все функции внутри dynamicSpot являются настраиваемыми, в отличие от оригинального Dynamic Island.

Разработчик обещает в дальнейшем расширить функционал приложения, а также добавить в него платные дополнения для еще большей персонализации программы.

Dynamic Island - это новый вырез в дисплее iPhone 14 Pro и Pro Max, в котором размещены фронтальная камера и датчик Face ID. Область этого выреза умеет принимать разные формы, когда это необходимо, отображать уведомления или быть своего рода аналогом виджета активного приложения.