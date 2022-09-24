Назван смартфон с лучшим в мире экраном

Новый iPhone 14 Pro Max по итогу тестирования специалистами DxOMark занял первую строчку в рейтинге дисплеев, сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам экспертов, дисплей в iPhone 14 Pro Max является самым ярким из всех протестированных в лаборатории DxOMark. Экран способен выдавать до 2000 нит в пиковых значениях, благодаря чему пользоваться смартфоном можно под прямыми солнечными лучами.

Также отмечается, что iPhone 14 Pro Max демонстрирует высокий уровень картинки для просмотра HDR-контента благодаря высокой яркости и точной калибровки контрастности.

Инженеры дали экрану iPhone 14 Pro Max 149 баллов и поместили его на первое место. Второе и третье позиции закреплены за iPhone 13 Pro Max и 13 Pro, набравшими 145 и 144 баллов соответственно.