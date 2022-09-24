Apple исправила самую раздражающую проблему в iPhone 14

Компания Apple выпустила обновление для iOS 16, которое исправляет "дрожание" камеры в iPhone 14 и iPhone 14 Pro при ее запуске через сторонние приложения. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Версия iOS 16.0.2 также содержит и ряд других улучшений. Так, например, экраны новых смартфонов перестали периодически темнеть при разблокировке. Также исправлена проблема, которая ранее приводила к тому, что функция "Копировать" вызывала ложные системные запросы на использование буфера обмена.

Так как iOS 16.0.2 стала доступна не только для iPhone 14, но и для всех остальных моделей, начиная от iPhone 8, некоторые изменения затронули и более старые версии смартфонов Apple. Например, c обновлением в iPhone X, XR и 11 улучшилась калибровка сенсорного слоя экрана, что снизило количество ложных срабатываний.

Отмечается, что iOS 16.0.2 стала доступна по всему миру. Установить ее можно, проверив наличие обновлений в настройках смартфона.